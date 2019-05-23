Россияне не возражают против зарплатного рабства

Большинство россиян (84%), получающих зарплату на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки. То есть они добровольно пребывают в «зарплатном рабстве».

66% опрошенных Левада-центром отметили, что при трудоустройстве на текущее место работы им был предложен только один банк для получения зарплаты, без альтернатив. Остальные, кроме 2% затруднившихся ответить, считают, что выбор у них был, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что 46% респондентов даже не знают, что ТК предоставляет им право выбора банка для получения зарплаты.

Напомним, накануне в первом чтении Госдумой были приняты законы, которые направлены против «зарплатного рабства».

Законопроекты предусматривают:

в части ТК — увеличение срока предупреждения работником работодателя о выборе кредитной организации с 5 рабочих дней до 15 календарных дней .

. в части КоАП — административную ответственность работодателя за воспрепятствование осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена зарплата. Устанавливаются штрафы в отношении работодателей: для должностных лиц — в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для ИП — в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для юрлиц — в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.