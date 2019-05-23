Принят закон с новыми льготами по применению ККТ

Сегодня Госдума приняла закон с очередными поправками в 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники. Документ предусматривает продление до 1 июля 2021 года срока неприменения ККТ для индивидуальных предпринимателей и вводит ряд других льгот.

ИП (вне зависимости от системы налогообложения), не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику до 1 июля 2021 года. В случае заключения трудового договора с работником ИП обязаны в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого трудового договора зарегистрировать ККТ.

Получили право не применять ККТ при безналичных расчетах ТСН, ТСЖ, СНТ и другие потребительские кооперативы за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности и при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Однако при плате платежной картой при её предъявлении применять ККТ будет необходимо.

Организации, работающие в социальной сфере также должны будут применять кассовую технику только в случае операций с наличными деньгами. К таким организациям относятся фирмы, оказывающие услуги населению в сфере образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. При этом поблажек для ИП, занимающихся этими видами деятельности, в законе нет. Т.е. не применять ККТ при безналичных расчетах они могут только если у них нет работников.

Поправки в закон 54-ФЗ также дают право не печатать бумажный кассовый чек организациям и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами). Взамен они должны будут обеспечить возможность покупателю (клиенту) получать этот чек через демонстрацию QR-кода с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства. Кроме того, эти организации смогут применять один кассовый аппарат, работающий удаленно.

Новый закон упрощает порядок применения ККТ в сфере ЖКХ и оказания услуг ресурсоснабжающими организациями. В частности, предусмотрено право пользователей вместо выдачи (направления) кассового чека печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать (направлять) кассовый чек только по запросу клиента. Таким образом, приобретать ККТ таким организациям придется, как и формировать кассовые чеки. Но хотя бы снимется проблема с передачей чеков жильцам.

Кроме перечисленных изменений в законе есть следующие поправки, дающие право не применять ККТ:

при реализации входных билетов в государственные или муниципальные театры с рук или лотка;

при реализации бахил (в розницу);

при сдаче индивидуальными предпринимателями в аренду принадлежащих им на праве собственности жилых помещений совместно с машиноместами, расположенными в многоквартирных домах.

Закон вступит в силу после официального опубликования. Но перед этим он еще должен утвердить Совет Федерации и подписать Президент РФ.