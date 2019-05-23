На рынке труда ситуация стабильная

Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остаётся достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица составила 4,8 % по году. В предыдущие годы – 2012‑й, 2015‑й, – этот показатель составлял 5,2 и 5,5 %.

Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«Мы достигли очень неплохих показателей по уровню безработицы», - отметил Топилин.

Кроме того, глава Минтруда напомнил, что с этого года серьёзно повысились пособия по безработице, и максимальное пособие теперь составляет восемь тысяч рублей, а для тех лиц, которые находятся в предпенсионном возрасте, – 11 тысяч 280 рублей.

«В этой связи регистрируемая безработица за 1 квартал несколько увеличилась, потому что служба занятости стала более привлекательной с этой точки зрения. На 20 % увеличилась регистрируемая безработица. Но общая безработица продолжает снижаться, то есть просто люди обращаются в службы занятости», - пояснил он.