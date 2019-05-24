Россияне предлагают сделать ПФР и ФОМС акционерами Газпрома и Роснефти

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой предлагает ввести в акционерные общества, деятельность которых основана на разработке и переработке недр, в качестве акционеров — ПФР и ФФОМС, предоставив этим фондам от 10 до 30 % акций.
Таким образом фонды будут получать дивиденды от таких компаний как Роснефть, Газпром и т.д.
Автор предложения считает, что это корреспондируется со ст. 9.1 Конституции РФ, в которой сказано, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Финансирование ПФР и ФФОМС из прибыли предприятий позволит снизить или вообще отказаться от страховых взносов, тем самым повысит конкурентоспособность предприятий на рынке.
Сформированная таким образом финансовая база ПФР и ФФОМС позволит разработать и осуществить реформы пенсионного и медицинского обслуживания в интересах всего населения.
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