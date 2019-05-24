Глава Минэкономразвития призвал стимулировать качественную трудовую миграцию

Снижение численности населения в трудоспособном возрасте в России является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, численность населения в трудоспособном возрасте сократилась за 2018 год на 900 тысяч человек. Поэтому необходимы меры по снижению безработицы и стимулированию качественной трудовой миграции.

Министр отметил, что ускорение темпов экономического роста невозможно достичь только за счет увеличения инвестиционной активности, необходимы преобразования на рынке труда.

«Это является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, поэтому реализация мер, с одной стороны, по снижению уровня безработицы и с другой — по усилению миграционного притока — важный элемент общего пакета действий», — цитирует Орешкина РИА Новости.

Кроме того, по его словам, на фоне дефицита рабочей силы Россия должна уходить от трудоемких этапов производств с низкой добавленной стоимостью, и вовлекать другие страны (в первую очередь соседние, где и предложение рабочей силы больше, и стоимость труда ниже) в выстраивание цепочек формирования добавленной стоимости.