Клерк.Ру

Экс-владелец банка «Югра» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина дал бывший владелец «Югры» Алексей Хотин. Он рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство, пишет РБК.

В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным, сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

Напомним, бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК).

Черкалин также был задержан и обвинен в получении взяток на сумму $850 тыс. «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство».

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