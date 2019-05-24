Стоимость патента пересчитают, если ИП прекратил деятельность

Что делать, если ИП на ПСН решил прекратить предпринимательскую деятельность и подал заявление на исключение из ЕГРИП ранее окончания срока полученного патента? Пересчитают ли патент? Точного ответа на этот вопрос в Налоговом кодексе нет.

Теперь бывшим предпринимателям можно опираться на новое письмо Минфина, разосланное ФНС по налоговым для применения (письмо от 17.05.2019 г. № СД-4-3/9272@)

Если налогоплательщик на патентной системе налогообложения прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя до истечения действия патента, налоговый орган пересчитает сумму налога по такому патенту исходя из фактического периода применения этого налогового режима.

Представлять заявление о прекращении применения патентной системы налогообложения в таком случае нет необходимости. Поскольку по общему правилу утрата статуса ИП, применяющего ПСН, означает одновременное прекращение ИП предпринимательской деятельности, в отношении которой применялся указанный специальный налоговый режим.