Из-за высоких ставок на эквайринг могут подорожать товары

Если стоимость эквайринга не снизится, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Об этом сообщается в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Ассоциации банков России.

В письме ритейлеры сообщают, что из-за высоких ставок на эквайринг они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%, пишут «Известия».

Затраты торговых сетей за эквайринг в общем объеме расходов выросли с 2,8% в 2014 году до 4,5% в 2019-м, что довольно существенно, поскольку около 80% издержек ритейла — это плата производителям и дистрибуторам за поставки товаров.

Плата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией.

Между тем в банкиры отмечают, что оценки расходов ритейла на обслуживание наличной выручки существенно занижены. Торговые компании не включили в расчеты внутренние прямые и косвенные затраты на работу с наличкой — замедление обслуживания клиентов, зарплату кассирам.