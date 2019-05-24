В России создадут единую систему управления опасными отходами

Законопроект о создании единой государственной системы обращения с опасными отходами внесло Правительство России на рассмотрение Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что по официальным данным, в России ежегодно образуется около 400 тыс. тонн отходов I класса опасности (чрезвычайно опасные) и II класса опасности (высокоопасные).

При этом в настоящее время на территории России отсутствуют объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий и позволяющие обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними.

В связи с этим, проектом закона предлагается создать единую государственную систему обращения с отходами. Также будет создан федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов. Функции его будет выполнять Росатом. Однако организации, которые при наличии соответствующей лицензии уже занимаются их утилизацией, смогут работать и в дальнейшем. Т.е. федеральный оператор не будет монополистом в этой области.

Кроме этого, будет создана единая государственная информационная система учёта и контроля за обращением с отходами. Предлагается также создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников системы обращения с отходами.