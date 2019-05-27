Работники ПФР ездят на работу на велосипедах. А вы?

17 мая по всей России прошла акция «На работу на велосипеде». Ее цель — показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, и особая подготовка для этого не требуется.
А вот для жителей небольшого 17-тысячного городка Жуковка, расположенного в Брянской области, подобная акция — норма жизни, сообщает региональное отделение ПФР.
Да и как иначе, если главное предприятие Жуковки — мотовелозавод, велосипеды здесь — самые дешевые! Здесь их выпускают с 1961 года. Сначала это была известная на весь Советский Союз «Десна», теперь — «Стеллс».
Каждый третий сотрудник межрайонного управления ПФР в Жуковском районе тоже пользуется велотранспортом. Есть у Управления и собственная велостоянка. Причем, не только для работников, но и, если необходимо, — для клиентов.
А вы, уважаемые клерки, пользуетесь этим экологическим видом транспорта? Есть ли у вас коллеги, которые вместо метро, автобусов, троллейбусов, трамваев, предпочитают велосипед? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.
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