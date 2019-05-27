Клерк.Ру

Три четверти российских предпринимателей довольны своей прибылью

Большинство российских предпринимателей довольны прибылью, полученной от своего бизнеса за последний год.

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный VK Business (платформой для развития бизнеса в социальной сети «ВКонтакте») и исследовательской компанией ResearchMe. В опросе участвовали 1,5 тыс. бизнесменов.

76% опрошенных довольны своей прибылью за последний год, указывают авторы исследования.

Почти половина респондентов (45%) отметили, что их фактическая прибыль оказалась выше ожидаемой. Каждый третий из таких предпринимателей перевыполнил план на 20% и более. Еще 40% заявили, что получили запланированную прибыль. И лишь у 15% фактическая прибыль оказалась ниже ожидаемой.

У предпринимателей также спросили, на что они тратят вырученные деньги. По данным опроса, 95% инвестируют часть прибыли в развитие бизнеса. Из них 43% готовы отдать на расширение своего дела до 75% прибыли. Основную долю прибыли, по данным опроса, вновь вкладывают в свое дело всего 7% предпринимателей.

В первую очередь предприниматели вкладывают средства в покупку и обновление оборудования (38% опрошенных), а также в рекламу и маркетинг (35%). Каждый четвертый планирует потратиться на поиск новых партнеров и расширение команды. Остальные направляют средства на улучшение сайта компании и мобильных приложений, обучение сотрудников и обустройство офисов.

Среди личных трат предпринимателей на первом месте оказались покупка недвижимости и путешествия. Приобретать жилье и билеты в этом году планирует каждый третий. А четверть опрошенных думает о покупке автомобиля или инвестициях в новый бизнес. Еще 18% планируют купить на вырученные деньги подарки для родственников или партнеров

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