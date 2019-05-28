ФНС обновила показатели для самостоятельной оценки налоговых рисков

На сайте ФНС актуализированы значения среднеотраслевых показателей налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и активов организаций по видам экономической деятельности с учетом данных за 2018 год.

Напомним, обновление этих данных производится ежегодно.

Информация размещена в разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» официального сайта ФНС.

Эти сведения позволяют налогоплательщикам сравнивать показатели своей финансово-хозяйственной деятельности с общедоступными критериями риска и добровольно уточнять налоговые обязательства, что уменьшает риск назначения выездной налоговой проверки, отметили в ФНС.

Напомним, в рамках сервиса «Прозрачный бизнес» работает калькулятор налоговой нагрузки, где в том числе фигурируют вышеназванные показатели. На сегодняшний день в нем пока можно проверить свою нагрузку за 2015 — 2017 годы. Возможность выбрать 2018 год пока не реализована. Очевидно, это будет сделано в ближайшее время. Ранее ФНС сообщала, что обновление данных в калькуляторе будет произведено в мае.