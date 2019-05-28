Когда при получении субсидии у компании в сфере ЖКХ не возникает НДС

Управляющая компания оказывает коммунальные услуги отдельным категориям граждан по льготным тарифам, и получает из бюджета РФ субсидии на компенсацию недополученных доходов из-за государственных регулируемых цен.

Что с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-11/34601 от 15.05.2019.

Суммы субсидий без учета НДС, предоставляемых бюджетами бюджетной системы РФ в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением налогоплательщиком льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с законодательством, в налоговую базу по НДС не включаются.

Кроме того, при получении бюджетных субсидий не на возмещение затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением налогоплательщиком льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с законодательством, восстанавливать НДС не надо.