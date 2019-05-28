Главбух, с которой взыскивают все деньги полученные по чековой книжке, проиграла апелляцию

В конце марта «Клерк» писал про историю, которую в Фейсбуке рассказала бывший бухгалтер акционерного общества, попавшего под банкротство. С неё взыскивают деньги, полученные ею по чековой книжке и внесенные в кассу организации.

Дело в том, что конкурсный управляющий опротестовал в суде все сделки за последние три года перед началом банкротства, вплоть до снятия денег по чекам в кассу организации. Главный кредитор, заявивший требования, как обычно ФНС.

Сегодня в Красном уголке бухгалтера появилось сообщение о том, что дело проиграно в апелляционной инстанции. Суд не принял во внимание аудиторское заключение, согласно которому организация не имела признаков неплатежеспособности. Он встал на сторону конкурсного управляющего, который в своем отзыве сделал вывод о недостоверности бухгалтерской отчетности просто потому, что ему не были переданы указанные там мат.запасы и документы, подтверждающие дебеторскую задолженность. Таким образом, суду было заявлено о том, что при наличии признаков неплатежеспособности, организация выводила средства, в том числе и через снятие денег по чековой книжке.

Доказать внесение денег в кассу бухгалтеру сложно, ввиду отсутствия у него документов, это подтверждающих. Впрочем, судя по сложившейся ситуации, даже если бы они у неё были, в суде могли бы и заявить, что они поддельные.

Пострадавшая (а трудно подобрать другое слово в сложившейся ситуации) от произвола конкурсного управляющего уже мало надеется на справедливость, но все-таки будет судиться дальше. Пожелаем ей удачи.