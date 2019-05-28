Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарские суды

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

Жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. О том, на что жалуются автопроизводители, рассказал РБК.

Автоконцерны утверждают, что некоторые районные суды Краснодара задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз (в ряде случаев в девять и более раз) превышающего первоначальную стоимость машины при ее продаже.

Авторы обращения, с которым ознакомился РБК, заметили, что в Краснодаре действует «алгоритм», в соответствие с которым истцы зачастую обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты машины. Их интересы в судах представляет местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края», описывают схему автоконцерны. Судебные экспертизы, утверждают они, проводят одни и те же специалисты, которые устанавливают производственный характер дефекта автомобиля, а заявитель не является на проверку качества и не предоставляет автомобиль.

В итоге суды удовлетворяют требования о возврате стоимости машин на сумму, в несколько раз превышающую стоимость новых автомобилей.

Закон о защите прав потребителей предусматривает возможность требовать возмещения стоимости товара с учетом инфляции в 1% в день (360% в год) при условии соразмерности компенсации.

Большинство дел рассматривается в одних и тех же судах города Краснодара (в Прикубанском, Советском, Октябрьском, Ленинском районных судах) с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклоняются, жалуются автопроизводители. Апелляционные жалобы ответчиков в Краснодарском краевом суде, по их словам, остаются без удовлетворения.

У автопроизводителей есть доказательства непроцессуальных контактов между истцами и судьей: когда исковые документы ответчику вместо суда отправляются представителем истца, говорится в обращении автоконцернов.

Обращение в контролирующие органы автопроизводители сопровождают списком судебных дел по подобным искам в период 2016–2018 годов. В нем указаны дела, по которым в пользу истцов за эти годы было взыскано более 200 млн руб.