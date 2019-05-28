Чиновников хотят штрафовать за требование лишних документов

На 5-10 тысяч рублей предлагают штрафовать должных лиц, проводящих проверки бизнеса, за требование документов, не относящихся к проверке.
Такой законопроект, рекомендован к принятию в первом чтении, пишет «Парламентская газета».
Документ направлен на защиту прав предпринимателей и устранение пробелов в законодательстве, так как за некоторые грубые нарушения, допускаемые во время проверок, административная ответственность не предусмотрена.
Санкции в проекте закона установлены для должностных лиц органов государственного надзора, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции.
Если проверяющие не внесут информацию о проверке в единый реестр, минимум два раза в течение года нарушат сроки внесения или внесут неполную или недостоверную информацию, это повлечёт предупреждение или штраф от одной тысячи до трёх тысяч рублей.
За грубое нарушение требований законодательства о госконтроле накажут штрафом от 5 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается назначать штраф от 10 до 15 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.
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