Уменьшать работникам аванс на сумму НДФЛ нельзя. Это дискриминация

Некоторые компании, рассчитывая сумму зарплаты за первую половину месяца (аванс), применяют коэффициент 0,87, помятуя про НДФЛ.

Законно ли это? Такой вопрос адресовали Минтруду.

Чиновники отметили, что ТК не определены конкретные сроки выплаты зарплаты, а также ее размер за полмесяца.

При этом Минтруд считает, что работник имеет право на получение зарплаты за первую половину месяца пропорционально отработанному времени.



В письме № 14-1/В-178 от 20.03.2019 сообщается, что уменьшение размера зарплаты за первую половину месяца (аванса) при начислении может быть рассмотрено как дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работников.

При удержании НДФЛ из дохода в виде заработной платы организации должны руководствоваться требованиями налогового законодательства.