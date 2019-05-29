Передача имущества в качестве отступного является доходом ИП

Верховный Суд РФ подтвердил, что передача имущества в качестве отступного признается его реализацией, а полученный от нее доход подлежит учету при исчислении налоговой базы по УСН. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Налогоплательщик заключил кредитный договор с банком и договор займа с индивидуальным предпринимателем. Позже его долг перед банком также был переведен на ИП. Чтобы погасить долги, налогоплательщик передал ИП в качестве отступного недвижимое имущество - магазин. Индивидуальный предприниматель же принял на себя обязательство оплатить долги налогоплательщика на сумму отступного.

Во время камеральной проверки декларации инспекция выявила, что при передаче магазина в качестве отступного у налогоплательщика возник доход, который не был отражен в составе налогооблагаемой базы по УСН. Поэтому она доначислила ему налог, штраф и пени.

Налогоплательщик не согласился с решением инспекции и обратился в суд. Он сослался на то, что не получал никакого дохода, а лишь рассчитался по заемным обязательствам. При этом передача денежных средств и имущества в счет погашения займа не облагается налогом, так как не является реализацией.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику. Они указали, что по соглашению об отступном заемщик становится продавцом, а заимодавец - покупателем. Поэтому вместе с имуществом передаются и права собственности на него на возмездной основе, что является реализацией (п. 1, 3 ст. 38), даже если она производится для погашения займа. Суды также обратили внимание на то, что при такой передаче стоимость имущества должна быть включена (определение от 31.01.2017 № 309-КГ16-13100) в состав доходов от реализации, которые учитываются (346.15 НК РФ) при определении налоговой базы по налогу по УСН.

Не согласившись с выводами судов нижестоящих инстанций, налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.