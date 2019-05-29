Когда исправленный счет-фактура регистрируется в книге продаж и как получить по нему вычет

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 169 НК ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму НДС не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

В исправленном счете-фактуре, составляемом продавцом в случае обнаружения ошибок, препятствующих налоговым органам идентифицировать вышеназванные показатели, указываются порядковый номер и дата счета-фактуры, составленного до внесения в него исправления.

В связи с этим исправленный счет-фактура составляется продавцом по форме, действующей на дату, проставленную в счете-фактуре, составленном до внесения в него исправлений.

При этом исправленный счет-фактура регистрируется продавцом в книге продаж.

В случае если исправленный счет-фактура составлен продавцом при обнаружении ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать вышеназванные показатели, то продавцом такой счет-фактура в книге продаж не регистрируется.

Таким образом, в случае если продавцом исправленный счет-фактура, выставленный покупателю, в книге продаж не зарегистрирован и, соответственно, сведения этого счета-фактуры в налоговую декларацию по НДС не включены, то у покупателя оснований для применения вычетов по налогу не имеется.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-11/32905 от 06.05.2019.