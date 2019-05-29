Как организации отчитаться по транспортному налогу после закрытия «обособки»

В соответствии с пунктом 1 статьи 363.1 НК организации, признаваемые налогоплательщиками транспортного налога, ежегодно представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по транспортному налогу.

Местом нахождения транспортных средств признается место нахождения организации или ее обособленного подразделения, по которому зарегистрировано авто.

При закрытии обособленного подразделения налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения направляет сведения, связанные с деятельностью этого обособленного подразделения, в налоговый орган по месту нахождения организации.

Если декларация по транспортному налогу не представлена в налоговый орган до снятия с учета «обосбки», то представлять декларацию по транспортному налогу за последний налоговый период деятельности обособленного подразделения следует по месту нахождения организации с указанием ОКТМО по месту нахождения закрытой «обособки».

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/9108 от 16.05.2019.