Владельца «Клерка» вызвали в УФНС из-за скандала с цензурой

На днях мы обнародовали информацию о давлении на нашу редакцию от анонимных источников, которые представлялись связанными с ФНС.

Они с угрозами уголовным преследованием заставляли нас удалять карикатуры на госдеятелей и материалы про проблемы в ФНС.

Удалять статьи мы отказались.

Подробности тут.

Федеральные СМИ отреагировали и рассказали о ситуации.

Сегодня с владельцем «Клерка» Борисом Мальцевым связались из краевого УФНС. Представитель УФНС России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко пригласила его на встречу.

Надеемся, что результаты встречи покажут, что ФНС цензурой не занимается и что «Клерк» и дальше сможет рассказывать о том, что беспокоит бухгалтеров, а ФНС сможет оперативно эту информацию комментировать.