Бизнес-омбудсмен опять пожаловался Путину на уголовное преследование бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в понедельник представил президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека в области предпринимательской деятельности.

Ситуация по-прежнему не радует, сообщил Титов президенту. Более 80% респондентов заявляют, что не считают ведение бизнеса в России безопасным делом, показал опрос, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена.

Большая часть проблем предпринимателей связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5% обращений к бизнес-омбудсмену, говорится в докладе, текст которого аппарат уполномоченного передал «Ведомостям». Перечисленные в докладе проблемы не новы. Уголовное разбирательство по-прежнему остается популярным способом разрешения гражданско-правовых споров. Суды по-прежнему игнорируют законодательный запрет на аресты предпринимателей, по собственному усмотрению отказывая им в этом звании и руководствуясь формальными признаками, говорится в докладе.

В пример уполномоченный приводит постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и четырех его сотрудников – в документе суд указал, что инкриминируемые им действия не совершены в сфере предпринимательской деятельности, поскольку по смыслу действующего законодательства предпринимательство не может быть основано на обмане либо злоупотреблении доверием.

Кроме того, бизнес продолжают разорять при проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий. И хотя в прошлом году в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены изменения, призванные не допустить изъятия электронных носителей информации в ущерб предпринимательской деятельности при расследовании экономических преступлений, такое ограничение по-прежнему отсутствует в законе об оперативно-розыскной деятельности, говорится в докладе. В результате под видом осмотра места происшествия фактически проводится обыск с изъятием всех документов. А срок возврата изъятого, а также место и объект проведения обследования помещений никак не определены. Такая неопределенность приводит к тому, что если следственные мероприятия проводятся в офисных центрах, то под изъятие подпадают все его арендаторы, даже если они не имеют отношения к предмету проверки.

Омбудсмен предлагает дополнить УПК нормой, прямо запрещающей возбуждение уголовных дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок между хозяйствующими субъектами, не признанных судом недействительными. Также, по его мнению, необходимо расширить полномочия прокуратуры, дать прокурорам право санкционировать возбуждение уголовного дела и право выносить решение о прекращении уголовного дела при наличии к тому оснований. Необходимо также внести поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности, ограничивающие возможности правоохранителей изымать документы и имущество проверяемых предприятий.