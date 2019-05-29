Visa впервые раскрыла размер межбанковской комиссии

Visa впервые раскрыла на своем российском сайте размер межбанковской комиссии. Она оставалась единственной крупной платежной системой, которая не раскрывала эти тарифы для России.

Visa пошла на это после того, как ритейлеры снова подняли вопрос о необходимости снижения ставок за прием карт (эквайринг) и их госрегулирования и дошли с ним до Владимира Путина.

Банки редко раскрывают ставки эквайринга, пишут «Ведомости», ведь они зависят от множества параметров и зачастую являются предметом индивидуальных договоренностей с торговыми точками. Основной вклад в ставку вносит межбанковская комиссия (интерчейндж), которую банк, выпустивший карту, получает от банка, обслуживающего торговую точку.

Платежные системы эти тарифы не раскрывали, провоцируя повышенный интерес к ним со стороны ритейлеров и регулятора. Интерчейндж — это элемент конкуренции между платежными системами и делиться этой информацией они не хотят, говорят эксперты.

Представитель Visa сказал, что, «следуя пожеланию регулятора, 23 апреля компания разместила в открытом доступе информацию о ставках межбанковской комиссии в России».