Электронные госуслуги станут типовыми

В России создадут специальную структуру, которая займется цифровой трансформацией государственного управления. Предложение поступило от Минкомсвязи в ходе заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Глава кабмина Дмитрий Медведев отметил, что удаленный доступ к госуслугам должен быть на всей территории страны и стандарты качества оказания услуг в электронном виде тоже должны быть едины, пишут «Известия».

Добавим, ранее были определены 25 приоритетных комплексных услуг, так называемых суперсервисов, которые охватывают до 90% взаимодействий граждан и бизнеса с государством. Предполагается, что с их помощью будут созданы возможности для оформления в онлайн-режиме пенсий, соцподдержки, медицинских справок, помощи при инвалидности.

В ближайшие 2 года на едином портале госуслуг появится единый конструктор электронных форм заявлений. Это упростит запуск типовых сайтов в регионах, упростит процедуры. Подавать заявления и получать ответы можно будет по единой технологии.