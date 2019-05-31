Как отчитаться по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при закрытии «обособки»

Организации с обособленными подразделениями сдают 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных подразделений в ИФНС по месту учета таких «обособок».

При закрытии обособленного подразделения карточка Расчетов с бюджетом по НДФЛ подлежит передаче в налоговый орган по месту постановки на учет головной организации.

Учитывая изложенное, до завершения ликвидации (закрытия) обособленного подразделения такое обособленное подразделение представляет в налоговый орган по месту своего учета справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ за последний налоговый период, то есть за период времени от начала года до дня завершения ликвидации (закрытия) обособленного подразделения.

После завершения ликвидации (закрытия) обособленного подразделения и непредставления справок по форме 2-НДФЛ и (или) расчета по форме 6-НДФЛ за такое обособленное подразделение организация представляет справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников данного обособленного подразделения в налоговый орган по месту учета организации. При этом организация в справках по форме 2-НДФЛ и расчете по форме 6-НДФЛ указывает ИНН и КПП организации, а ОКТМО закрытого обособленного подразделения.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/9619@ от 22.05.2019.