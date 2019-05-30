Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Ставки НДФЛ для россиян и иностранцев уравняют. Такое предложение рассматривают в Правительстве, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

«У нас есть разные ставки налогообложения доходов — для россиян и для иностранцев — 13% и 30%. Полагаю целесообразным — и такие предложения правительством рассматриваются, — будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян», — цитирует ИА ТАСС слова Силуанова.

Добавим, что согласно ст. 224 НК ставка НДФЛ (13 % или 30 %) зависит не от гражданства налогоплательщика, а его статуса (резидент/нерезидент). Согласно ст. 207 НК налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.