Сдающих квартиры посуточно обяжут получать идентификаторы

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать специальные идентификаторы.

Это предложение Минэкономразвития сформулировало в рамках инициативы по законодательному регулированию рынка туристического жилья, узнал «Коммерсантъ».

Идентификатор должен будет обязательно указываться во всех объявлениях на публичных площадках, где размещается информация о сдаваемом жилье. При его отсутствии будут штрафовать собственника и площадку-агрегатор.

Первоначально с инициативой выступила «Опора России». В организации объясняли, что в некоторых регионах сдаваемое в краткосрочную аренду жилье формирует половину всего объема средств размещения туристов. Выводы «Опоры» основывались на данных Краснодарского края: в 2018 году регион посетили 17 млн человек, но в коллективных средствах размещения переночевали 6,62 млн. В Booking.com представлено 6,9 тыс. краснодарских объектов размещения, хотя суммарно в крае работают 4,6 тыс. гостиниц.

Источник «Ъ» в Минэкономразвития указывает, что речь пойдет скорее не об отдельном законе, а о поправках к существующему ФЗ-132 об основах туристской деятельности. Работа будет вестись совместно с Минфином, ФНС, Росреестром и МВД.