Подписан закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-ФЗ, изменяющий ответственность должностных лиц организаций государственного сектора за искажение бухгалтерской и бюджетной отчётности.

Поправки внесены в статью КоАП 15.15.6. Ранее в ней указывались санкции только за непредставление бюджетной отчетности, теперь туда добавили ответственность за бухотчетность госсектора, убрав её из статьи 15.11. Теперь статья 15.15.6 называется «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности».

За незначительное искажение показателей в отчётности должностных лиц оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей либо вынесут предупреждение. Если неверно указана информация об активах, обязательствах или финансовом результате, придётся заплатить до 30 тысяч рублей.

Такой же штраф установлен, если отчётность вообще не представили или если должностное лицо нарушило установленные сроки её представления. За грубое искажение показателей штраф составит до 50 тысяч рублей.

Грубым искажением показателей считается изменение отчётности не менее чем на 10 процентов. Незначительным является искажение данных от 1 до 10 процентов.

Ранее ответственность за грубые нарушения в бухотчетности не зависела от формы собственности организации. Теперь санкции для коммерческих организаций и госсектора разделили. Кроме того, для должностных лиц бюджетных организаций и госсектора такой меры, как дисквалификация не будет.

Какие поправки касаются бухгалтеров коммерческих организаций можно узнать тут.