В Краснодаре проверяют суды из-за жалоб мировых автоконцернов

Квалификационная коллегия судей на Кубани истребовала материалы дел в судах Краснодара в рамках проверки по жалобам автоконцернов, их изучают специалисты, сообщил ТАСС председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк.

Служебная проверка началась после заявления автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Land Rover о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды в Краснодаре. От лица производителей были поданы жалобы в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору и в Высшую квалификационную коллегию судей.

По данным адвоката, представляющего интересы автоконцернов, мошенническая схема заключается в том, что потребители обращаются к автоконцернам с уведомлениями о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле. При этом по запросу дилера автомобили не предоставляются в указанный срок для проведения экспертизы, а проводится независимая оценка, на основании которой потребители обращаются с исками в суд. Учитывая, что процедура судебных разбирательств достаточно долгая, в том числе за счет искусственного затягивания сроков, истцы также заявляют неустойку за затягивание сроков устранения дефектов.