За изменения условий госконтракта будут введены большие штрафы

За изменение условий госконтракта по государственному оборонному заказу юридическим лицам придётся заплатить штраф 500 тысяч рублей.

Такой законопроект принят сегодня Госдумой в первом чтении, сообщила «Парламентская газета».

Предлагается ужесточить административную ответственность должностных лиц за принятие решения о размещении государственного оборонного заказа у единственного поставщика в случае, если этот поставщик должен определяться путём проведения конкурса или аукциона.

Также устанавливается ответственность за изменение условий госконтракта по оборонному заказу, в том числе за увеличение цен на товары, работы и услуги. Исключение составляют только случаи, когда возможность изменения условий госконтракта предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

За осуществление закупок у единственного поставщика в обход закона предусмотрен штраф для должностных лиц в размере 100 тысяч рублей. За изменение условий госконтракта они же заплатят штраф в размере 100 тысяч рублей, а юрлица — 500 тысяч рублей.