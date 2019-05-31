Для плательщиков УСН отменят правило о сдвиге первого налогового периода

В настоящее время согласно п.2 ст. 55 НК если организация создана в декабре текущего года, первым налоговым периодом для нее будет период времени со дня создания организации по 31 декабря следующего года. Аналогичное правило действует для ИП.

Однако в НК внесут изменения, согласно которым это правило не будет применяться для спецрежимов, в том числе УСН.

Соответствующий законопроект № 720839-7 внесен в Госдуму.

Таким образом, фирмы, которые открылись в самом конце года и сразу перешли на УСН, за текущий год обязаны будут подать декларацию по УСН. По ИП ситуация аналогичная. Даже зарегистрировавшись в последние дни декабря придется сдавать декларацию по итогам года.

Какие еще изменения внесут в НК, читайте в нашей статье «НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму».