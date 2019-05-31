Переплату по федеральным налогам можно будет зачесть в счет уплаты местных налогов

Margoutte Не только запятыми но и мягким знаком кое-где.. И это писал адвокат..... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

Viktor Lyapin Коллеги, а вы в курсе, что с августа 2018 Галактика на половину принадлежит 1С?Обдумайте этот фак... Про один известный программный продукт

Demetr2017 диктофон не поможет - нельзя подтвердить личность звонившего и тд. есть вроде сертифицированные д... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

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chih Думаю это очередной кирпичик в борьбе с зарплатой в конвертах, т.к. в данный момент, сложно доказ... НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму

SvetaGor Номер авансового отчета работнику неизвестен и заполняется бухгалтером. Нумерация может вестись с... Все про авансовый отчет о командировке

Demetr2017 вы, когда статьи читаете, изучаете достоверность всех упомянутых там лиц (пусть даже и данные суд... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

ale96433132 Ну да, извечная дилемма воров, как бы так отдать то, что должен, но не отдавая.... Получать негосударственную пенсию можно будет с 55/60 лет

ale96433132 Ну да, у одних, кто кое как барахтается чуть выше порога нищеты, забирают повышая налоги и их соб... Критерий нуждаемости для получения пособия на детей значительно увеличат

Кисыч Со стороны судьи всё по умному, похоже на двуходовочку. Сейчас Клерк ринется доказывать, что так ... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

lubezniy Даже в исках о защите чести и достоинства? Они подразумевают материальный ущерб в принципе?... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

Gvozdi4ca ню-ню. с учетом того, что заморозили уже как несколько лет отчисления, потом изменили формулу, р... Получать негосударственную пенсию можно будет с 55/60 лет

flagolet Разве журналисты не должны объективно освещать все новости и проверять информацию? Получается, од... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

mityai Отсидел за то, что занимался в КБ тем, что ему лично было интересно, когда указание было занимать... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

mityai Да кто будет время тратить и смотреть этих всех кремлевских пропагандистов! Всем же понятно и все... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

llenson А у граждан есть выбор - НПО или ОПС? Или НПО только в дополнение к ОПС идет?... Получать негосударственную пенсию можно будет с 55/60 лет

llenson Насколько мне известно, в российских законах моральный ущерб привязан к материальному или физичес... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

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twain2 господи, какая каша в головах у вроде бы образованных людей по поводу 37го и вообще истори... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

СЦветок ФНС со своими прямыми обязанностями не справляется. Зачем им ещё какие то полномочия... Полномочия по выдаче ЭЦП юрлицам предлагают отдать ФНС

twain2 Защитник такой защитник понятно что по идее покупатель не обязан проверять систему и тп н... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Амба Очень люблю Клерк и его статьи, но почему в этой статье пренебрегли запятыми?... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

Mmmaximmm а кому вот такое не слабо загрузить через ЭДО, через скан, да хоть через интеграл?))... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

Вилен Гарбузов Странно. На "Комерс" не похоже. Не это ли причина, что они тексты стали править после публикации:... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн