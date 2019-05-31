Переплату по федеральным налогам можно будет зачесть в счет уплаты местных налогов

С 1 января 2022 года предлагается установить возможность осуществлять зачёт сумм излишне уплаченных (взысканных) платежей вне зависимости от вида налога (федеральный, региональный и местный).
Соответствующие изменения внесут в ст. 78 НК законопроектом № 720839-7, который внесен в Госдуму.
Кроме того, ст. 78 НК также дополнят пунктом, согласно которому зачет сумм излишне уплаченных транспортного налога и земельного налога налогоплательщиком-организацией производится не ранее дня направления такому налогоплательщику-организации налоговым органом сообщения об исчисленных суммах указанных налогов.
Какие еще изменения внесут в НК, читайте в нашей статье «НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму».
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