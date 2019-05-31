В МФЦ будут принимать декларации 3-НДФЛ

Мне лично очень жаль, людей, которые остались без работы.. Да и ИПшника жаль, ибо неуплату налого...
Заметил одну интересную особенность форумчан. Было предложено ответить на простейшие вопросы. Но ...
Gvozdi4ca, это не про накопительную пенсию речь, которая из старых накоплений формируется.Про нее...
Интересная позиция, т.е. обоснование инспекцией доначисления 1 млрд ИП двумя словами мы вам не ве...
то есть все, в том числе коллега того судьи, признают, что вынесенное им решение - это проступок?...
А прекрасно удалось заболтать тему и увести от обсуждения. Вместо обсуждения реального наезда вла...
Ну примитивно же, товарищ майор. Вы прям как инкубаторские, чесслово. Нечего сказать, начинаем кр...
Если имеется в наличии бумажный вариант газеты "КоммерсантЪ",то зря полез смешить всех этот "Даур...
"Повышение благосостояния россиян является конечной целью национальных проектов, отметил он....
Предлагаю уточнить понятия - Роснефть Пока сидит на Галактике, и плотно ищет замену данного проду...
До чего же все сказки про ужасную жизнь в кровавом совке и миллиарды репрессий похожи. Только сов...
Не только запятыми но и мягким знаком кое-где.. И это писал адвокат.....
Коллеги, а вы в курсе, что с августа 2018 Галактика на половину принадлежит 1С?Обдумайте этот фак...
диктофон не поможет - нельзя подтвердить личность звонившего и тд. есть вроде сертифицированные д...
Ну да, никто не сидел, всё было честно, справедливо и в шоколаде, советский суд был самый гуманны...
золотые слова юрий венедиктович. Золотой ты человек
Думаю это очередной кирпичик в борьбе с зарплатой в конвертах, т.к. в данный момент, сложно доказ...
Номер авансового отчета работнику неизвестен и заполняется бухгалтером. Нумерация может вестись с...
вы, когда статьи читаете, изучаете достоверность всех упомянутых там лиц (пусть даже и данные суд...
Ну да, извечная дилемма воров, как бы так отдать то, что должен, но не отдавая....
У "нашей раши" были два каких-то персонажа, чиновники-радетели за народ. Сегодня поищу, пересмотр...
Ну да, у одних, кто кое как барахтается чуть выше порога нищеты, забирают повышая налоги и их соб...
Какая честь....прям Дартаньян ))))
Со стороны судьи всё по умному, похоже на двуходовочку. Сейчас Клерк ринется доказывать, что так ...
Опровержение в кошельке не шуршит и душу с честью не греет...
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШУСЬ!!!!++++
Даже в исках о защите чести и достоинства? Они подразумевают материальный ущерб в принципе?...
Не жирновато ли будет? Можно было потребовать опубликовать опровержение и честь осталось бы незап...
ню-ню. с учетом того, что заморозили уже как несколько лет отчисления, потом изменили формулу, р...
Разве журналисты не должны объективно освещать все новости и проверять информацию? Получается, од...
Отсидел за то, что занимался в КБ тем, что ему лично было интересно, когда указание было занимать...
Документов по делу пострадавших вы, конечно же, предоставить постесняетесь. Как всегда скажете, ч...
Да кто будет время тратить и смотреть этих всех кремлевских пропагандистов! Всем же понятно и все...
Отлично, наконец-то нормальный пост с документами, ссылками, именами и фамилиями!Еще бы поменьше ...
А у граждан есть выбор - НПО или ОПС? Или НПО только в дополнение к ОПС идет?...