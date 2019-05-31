Клерк.Ру

В МФЦ будут принимать декларации 3-НДФЛ

Налоговую декларацию по НДФЛ на бумажном носителе можно будет сдавать в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При принятии 3-НДФЛ МФЦ обязан проставить по просьбе налогоплательщика на копии налоговой декларации отметку о принятии и дату ее приема.

Днем представления декларации будет считаться дата ее приема многофункциональным центром.

Соответствующие поправки в ст. 80 НК содержатся в законопроекте № 720839-7, который внесен в Госдуму.

Какие еще изменения внесут в НК, читайте в статье «НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму».

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