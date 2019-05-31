Краудфандинг запретят для инвестиций в недвижимость

Ко второму чтению законопроекта о краудфандинге планируется прописать там запрет на привлечение таким способом инвестиций в недвижимость.

Напомним, законопроект о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ была принята Госдумой в первом чтении в мае 2018 года. Во втором чтении законопроект планируется принять до конца июня.

На инвестиционных платформах предполагается запретить вложения средств в цифровые права на недвижимость или на участки недр с полезными ископаемыми, так как поправки не допускают вложений через краудфандинг в имущество, сделки с которым требуют государственной регистрации, пишет РБК. В предыдущих версиях таких ограничений не было.

Как поясняют эксперты, такой запрет потребовалось ввести из-за того, что механизм краудфандинга потенциально мог использоваться в долевом строительстве как один из способов обхода закона о дольщиках.