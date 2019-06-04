Оплата работникам туристических путевок облагается НДФЛ и взносами

Минфин в письме № 03-04-05/32077 от 30.04.2019 рассмотрел вопрос обложения НДФЛ и страховыми взносами стоимости туристических путевок, приобретаемых организацией для своих работников.

1. НДФЛ

Согласно пункту 9 статьи 217 НК не облагаются НДФЛ суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам или членам их семей, бывшим своим работникам-пенсионерам, инвалидам, не работающим в данной организации, стоимости приобретаемых путевок, за исключением туристских, на основании которых указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории РФ.

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туризмом являются временные выезды (путешествия) граждан с постоянного места жительства, в частности, в лечебно-оздоровительных и рекреационных целях.

При этом туристским продуктом является комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта.

С учетом изложенного на стоимость путевок, признаваемых туристскими положения пункта 9 статьи 217 НК не распространяются и суммы компенсации (оплаты) таких путевок подлежат обложению НДФЛ.

2. Страховые взносы

Учитывая, что расходы организации по оплате стоимости туристических путевок работников не включены в перечень не подлежащих обложению сумм, поименованных в статье 422 НК, такие суммы расходов подлежат обложению страховыми взносами.