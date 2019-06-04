При перерасчете взносов с пониженного тарифа на обычный пеней быть не должно

В случае, если плательщики страховых взносов, указанные в подпунктах 1, 3, 5 (до 01.01.2019), 7, 8, 10 пункта 1 статьи 427 НК по итогам отчетного периода применительно к этому периоду не выполняют необходимые условия, то они лишаются права применять пониженные тарифы страховых взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие таким условиям, и сумма страховых взносов подлежит восстановлению и уплате в установленном порядке.

При этом только в отношении организаций, получивших статус участников проекта «Сколково», определено, что сумма страховых взносов, подлежащая уплате за отчетный период, в котором произошло невыполнение необходимых условий, подлежит восстановлению и уплате в установленном порядке со взысканием с плательщика соответствующих сумм пеней.

В случаях утраты права на применение пониженных тарифов страховых взносов с начала отчетного периода иными категориями плательщиков страховых взносов уплата пеней НК не предусмотрена, и, следовательно, правовых оснований для начисления и взыскания сумм пеней не имеется.

В случае необходимости уменьшения (сторнирования) начисленных сумм пени по восстановленным суммам страховых взносов при представлении налогоплательщиками, утратившими право на применение пониженных тарифов, уточненных РСВ, в АИС «Налог-3» предусмотрена возможность формирования служебной записки, с основанием перерасчета суммы пени.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/8569 от 07.05.2019.