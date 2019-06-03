На руководителей НКО надо сдавать СЗВ-М, даже если они работают бесплатно

Действующее законодательство не предусматривает положений, освобождающих какие — либо организации от обязанности предоставлять СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ по причине отсутствия выплат в пользу работников.

Об этом сообщает ОПФР по Карелии в ответ на многочисленные обращения от НКО (в том числе потребительских кооперативов).

В соответствии с ГК, органом управления кооператива является общее собрание его членов, а единоличным исполнительным органом — председатель правления или коллегиальный орган — правление.

Трудовым кодексом РФ определено, что трудовые отношения возникают, в том числе в результате избрания, назначения на должность, если за этим следует выполнение физлицом определенных функций (обязанностей). Трудовые отношения возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома и по поручению работодателя (в данном случае общего собрания членов кооператива).

Таким образом, руководитель организации, которым в рассматриваемом случае является председатель правления кооператива, относится к работающим лицам и подлежит обязательному пенсионному страхованию.

Следовательно организация обязана предоставлять сведения в отношении руководителя организации, в том числе, если он не получает выплаты и вознаграждения за свой труд.

При этом в СЗВ-СТАЖ могут быть отдельно выделены периоды, когда зарплата не начислялась (код «НЕОПЛ»).

При этом пенсионные баллы и страховой стаж формируются только при уплате страховых взносов в ПФР.

Изложенная позиция в отношении организаций, не представивших сведения о работниках по причине отсутствия выплат, облагаемых страховыми взносами, основана на разъяснениях Минтруда, Минфина и подтверждена судебной практикой, уточнили в ПФР.

Организации и их руководители подвергаются наказанию в виде штрафов в случае непредставления установленной отчетности в ПФР.