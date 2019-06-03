Период отпуска по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет не входит в стаж для пенсии

В соответствии с действующим пенсионным законодательством в страховой стаж наравне с периодами работы засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности.

Поэтому если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком, то с даты рождения и до достижения ребенком 1,5 лет будут начислены пенсионные баллы и соответственно этот период будет учтен в страховой стаж. За один календарный год ухода устанавливаются следующие баллы:

за первым ребенком — 1,8 балла;

за вторым ребенком — 3,6 балла;

за третьим или четвертым ребенком — 5,4 балла.

При этом период нахождения в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 лет до 3 лет в страховой стаж не включается, разъяснили в ПФР.

Напомним, недавно премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду, Минэкономразвития и Минфину проработан вопрос об увеличении периода ухода за ребёнком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии, с 1,5 до 3 лет.