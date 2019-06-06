Как получить СНИЛС на нового сотрудника

В соответствии с действующим законодательством РФ первичная регистрация работников в системе персонифицированного учёта производится страхователем. Это его прямая обязанность, сообщает ОПФР по г. Москве.

Итогом этой регистрации для работника является получение документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

При приёме на работу работника, не зарегистрированного в системе персучета, страхователь представляет на данного работника анкету застрахованного лица в территориальный орган ПФР.

В анкете застрахованного лица в строке адреса регистрации указывается адрес официальной регистрации. В случае если анкета заполняется на гражданина иностранного государства — указывается адрес, который зафиксирован миграционной службой при регистрации данного гражданина.

Работодатель передает анкету застрахованного лица по форме АДВ-1 в сопровождении описи документов, передаваемых страхователем в ПФР, по форме АДВ-6-1 в территориальный орган ПФР по месту регистрации организации. Анкету можно направить как по ТКС, так и на бумажном носителе.

Территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих дней со дня получения анкеты открывает лицевой счет застрахованного лица и оформляет документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, после чего передаёт его страхователю.

Страхователь после получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, выдает его работнику. Работник проверяет правильность содержащихся в указанном документе сведений.

В случае неверного указания в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, — имени, отчества, даты рождения, места рождения — работник заполняет заявление об обмене по форме АДВ-2, в котором указывает правильные сведения.