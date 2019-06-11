Когда безработные предпенсионеры могут досрочно выйти на пенсию

Изменения в пенсионном законодательстве, вступившие в силу в январе 2019 года, сохранили право досрочного выхода на пенсию для граждан предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращения или ликвидации предприятий.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначены только по предложению ЦЗН — не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений по увеличению пенсионного возраста).

Основанием для назначения досрочной пенсии безработным гражданам является предложение органов службы занятости при соблюдении следующих условий: — увольнение в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации, ИП; — отсутствие возможности трудоустройства; — наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно и количество пенсионных баллов не менее 16,2 (в 2019 году).

Досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления пенсионного возраста или их трудоустройства.

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осуществляются за счет средств ПФР с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Фактически источником финансирования таких пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы на ОПС.

Напомним, что для граждан предпенсионного возраста (5 и менее лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста) с 1 января 2019 года увеличился максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 рублей в месяц.