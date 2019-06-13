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Как оформить СНИЛС на новорожденного

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования является уникальным и принадлежит только одному человеку. Необходим СНИЛС и новорожденным детям.

Новорожденному ребенку СНИЛС прежде всего нужен для того, чтобы родители могли получить на него полис обязательного медицинского страхования (сегодня это обязательное условие), а также для того, чтобы иметь возможность впоследствии обратиться за предоставлением госуслуг.

Регистрация новорожденных детей в системе индивидуального (персонифицированного) учета осуществляется ПФР.

Для получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета ребенка, родителям достаточно обратиться в клиентскую службу ПФР по месту регистрации или фактического проживания или в МФЦ, при себе необходимо иметь собственный паспорт и свидетельство о рождении ребенка, разъяснили в ОПФР по г. Москве.

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