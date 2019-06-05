Как облагается денежный подарок от юрлица

Председатель СНТ получил денежный подарок от дарителя-юрлица. Что с НДФЛ и взносами? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/33823 от 08.05.2019.

Согласно пункту 28 статьи 217 НК не подлежат налогообложению доходы в виде стоимости подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или ИП, не превышающие 4 000 рублей за налоговый период.

Сумма указанного дохода в размере, превышающем установленное ограничение 4 000 рублей, подлежит обложению НДФЛ, который должен быть удержан налоговым агентом (дарителем).

Пунктом 4 статьи 420 НК определено, что не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения, производимые, в частности, в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), к которым относятся договоры дарения.

Согласно пункту 1 статьи 572 ГК по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Таким образом, денежный подарок на праздник, полученный председателем СНТ по договору дарения, объектом обложения страховыми взносами на основании пункта 4 статьи 420 НК не является.