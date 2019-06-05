Как учитывать расходы по агентскому договору

В соответствии с положениями статьи 1005 ГК по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

При этом согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 251 НК в целях налогообложения прибыли не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом за комитента, принципала, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента в соответствии с условиями заключенных договоров.

К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.

Пунктом 9 статьи 270 НК РФ установлено, что в целях налогообложения прибыли не учитываются расходы в виде имущества (включая денежные средства), переданного комиссионером, агентом в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору, а также в счет оплаты затрат, произведенной комиссионером, агентом за комитента, принципала, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента в соответствии с условиями заключенных договоров.

Расходы агента, которые он совершил в связи с исполнением обязательств по агентскому договору, если такие затраты подлежат включению в состав расходов принципала, не учитываются в составе расходов агента.

Если агент осуществляет расходы, отвечающие требованиям статьи 252 НК, которые в соответствии с агентским договором не должны возмещаться принципалом, то подобные расходы учитываются при налогообложении прибыли у агента.

Таким образом, налоговый учет доходов и расходов организации-агента предопределяется условиями заключенного агентского договора.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/33662 от 08.05.2019.