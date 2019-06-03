Почему МойСклад + «Клерк» = интересно

На «Клерке» появился новый корпоративный блог — компании МойСклад. Сегодня там опубликована интересная статья про обязательную маркировку «Маркировка: пять слухов и один лайхфак, как сильно сэкономить».
Скоро в блоге обещают рассказать важное об изменениях в 54-ФЗ.
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На сегодняшний день МойСклад в входит в число лидеров российского рынка SaaS-приложений, сервисом уже воспользовались более 1 000 000 компаний.
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