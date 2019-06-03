ЦБ планирует ввести систему проверки электронной почты клиентов банков

ЦБ запустил пилотный проект, призванный выработать алгоритм верификации электронной почты граждан при их взаимодействии с банками.

Банки часто отправляют на почту важные данные, но не проверяют, есть ли у клиента к ней доступ. Поэтому в ЦБ решили разработать систему проверки адресов электронной почты клиентов, пишет «КоммерсантЪ».

В Центробанке объяснили, что при заключении договора с банками клиенты оставляют адреса своей почты. Но со временем их учётные записи могут быть взломаны, или клиент может, например, сменить работу и потерять доступ к корпоративной почте. Сейчас банки эти риски фактически игнорируют, не запрашивая данные об изменении электронного адреса, а клиенты нередко просто забывают, какой почтовый ящик указывали при заполнении анкеты.

Между тем кредитные организации отправляют гражданам по электронной почте важную персональную информацию, такую, например, как выписки по счетам.

В ходе пилотного проекта банки прорабатывают варианты подтверждения электронной почты. Среди участников пилота Тинькофф-банк, ОТП-банк, ВТБ. В кредитных организациях участие не отрицают, однако раскрывать не хотят. В ОТП-банке указали лишь, что процедура должна быть простой, но при этом обеспечивающей достаточный уровень верификации.

По словам председателя правления банка «Русский стандарт» Александра Самохвалова, доступным способом подтверждения почты для клиентов могут стать интернет- и мобильный банки, банкомат (при введении карты и пин-кода), предложение подтвердить e-mail клиент может получать при входе в дистанционный канал обслуживания.

После появления перечня предложений его планируется обсудить со всем рынком. Первые материалы по итогам пилотного проекта банки должны представить на следующей неделе. Пока не решено, будут требования по верификации электронной почты выпущены в виде методических рекомендаций или же станут обязательными требованиями путем внесения поправок к положению 382-П. В ЦБ этот вопрос не комментируют.