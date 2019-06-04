В какой отрасли ГОСТы пересмотрят в первую очередь

Глава Росстандарта Алексей Абрамов 3 июня заявил, что в России планируют отменить примерно 10 тыс. ГОСТов, действующих со времен СССР и мешающих развитию бизнеса и экономики. По его словам, государственные стандарты, принятые до 1991 года, устарели.
О том, в каких отраслях в первую очередь будут пересматривать стандарты, пишут «Известия».
Наиболее остро вопрос пересмотра ГОСТов стоит в сфере хлебной промышленности, рассказала заместитель руководителя «Роскачества» Елена Саратцева. В частности, требования к нарезным батонам установлены в 80-х годах прошлого века.
«Требования к методам испытаний датированы 60-ми годами прошлого века. Воспроизвести эти методы весьма проблематично, так как приборная база не выпускается», — сказала замглавы «Роскачества».
По ее словам, пересмотр стандартов необходим для того, чтобы приблизить качество выпускаемой продукции к запросам потребителей.
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