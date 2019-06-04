ИФНС требует пояснений об отсутствии операций с наличкой

1 июля 2019 завершается третий этап внедрения онлайн-касс. Большинство налогоплательщиков, которые осуществляют операции приема наличных, поле этой даты должны будут применять ККТ.
Однако не все работают с наличными деньгами. Налоговики решили провести своеобразный мониторинг этой ситуации. Возможно, они пытаются выяснить, какие организации не имеют ККТ по причине отсутствия в ней необходимости, а какие — просто нарушают.
В этой связи налогоплательщиков просят предоставить письменную информацию об отсутствии у них наличных расчетов.
О такой инициативе ИФНС рассказала участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.
Отметим, что просьба предоставить такое письмо поступила бухгалтеру по телефону. Как отмечают участники обсуждения, в письменном запросе налоговикам пришлось бы указать норму закона, на основании которого он сделан. А это крайне затруднительно, ввиду отсутствия таковой.
А вас налоговики не просили предоставить такую информацию?
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