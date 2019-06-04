Суд решил, что полномочия налоговиков не абсолютны и требовать документы без основания они не могут

Полномочия налоговых органов не абсолютны, а должны иметь правовые основания. На это указал Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 30.04.2019 № Ф05-5289/2019, отменяя решения двух нижестоящих судов.

Налоговая потребовала от организации предоставить документы вне рамок налоговой проверки, не обосновав при этом причину. В списке значились:

расшифровки по счетам и показателям бухгалтерской отчетности;

расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием ИНН контрагентов с копиями подтверждающих документов;

штатное расписание;

налоговые регистры расходов и доходов с разбивкой на прямые, косвенные, прочие, внереализационные по статьям затрат и доходов или расшифровки строк налоговой декларации по налогу на прибыль организации Приложений 1 и 2 к Листу 02 за указанный период.

И все эти документы надо было предоставить за три года. Организация посчитала, что запрашиваемые документы касаются исключительно деятельности самого налогоплательщика вне зависимости от конкретной сделки либо какого-либо контрагента (контрагентов). И фактически запрашиваемые документы касаются деятельности самого налогоплательщика на протяжении трех лет, что в отсутствие налоговой проверки противоречит пунктам 1, 2 статьи 93.1 Налогового кодекса РФ.

Жалоба в УФНС на действия инспекции ни к чему не привела и требование было признано законным. Суды первых двух инстанций также встали на сторону налоговиков.

Однако Арбитражный суд Московского округа решения нижестоящих судов отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, эти документы (информацию). Но требование должно быть отправлено по установленной форме, при этом оно должно быть конкретным, исключающим возможность неоднозначного толкования.

Налоговый орган обязан указать в требовании мероприятие налогового контроля, в ходе которого возникла «обоснованная необходимость» в получении документов (информации) относительно конкретной сделки, равно как доказать наличие такой необходимости, поскольку полномочия налоговых органов не абсолютны, а должны иметь правовые основания.

Содержание требования должно однозначно свидетельствовать о том, что обязанность общества представить документы (информацию) возложена на него законно и у налогового органа действительно имелась необходимость в их получении.

АС Московсокго округа признал заслуживающими внимания доводы заявителя о том, что судами не устанавливалась обоснованная необходимость получения налоговым органом документов (информации). В частности судами не установлено в отношении какой конкретной сделки (сделок) запрошена информация и (или) в отношении какого конкретно контрагента (контрагентов) заявителя, что имеет существенное значение.

Поэтому дело было отправлено в первую инстанцию, которая и должна установить все обстоятельства дела и еще раз проверить доводы сторон.