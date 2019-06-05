Клерк.Ру

В ТК пропишут гарантии в части непрерывного профобразования

Минздрав приступил к разработке поправок в ТК в части установления гарантий и компенсаций работникам, осуществляющим непрерывное профессиональное образование.

Соответствующее уведомление размещено на федеральном портале.

Цель проекта — закрепления гарантий медицинских и фармацевтических работников на осуществление непрерывного профессионального развития.

Текст проекта пока не опубликован. Планируется, что поправки вступят в силу в 2020 году.

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