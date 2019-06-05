В базе ГИБДД произошел сбой

В работе базы ГИБДД по всей России произошел сбой.

«Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Федеральная информационная система ГИБДД используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Система предназначена для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции РФ.

Неполадки должны быть устранены в ближайшее время.